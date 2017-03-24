白文鳥代班《宅男》 見日本網紅狂讚卡哇依
白文鳥及阿松代班主持TVBS《宅男的世界》，邀請日本網路紅人三原慧悟上節目。三原慧悟紅遍各大網站，在YouTube更常破百萬觀看次數，白文鳥也是三原慧悟的粉絲，並搶著對三原慧悟說：「你好卡哇依喔！」攝影棚內，頓時飄散滿滿的粉紅泡泡。
另一位主持人阿松為了控制場面，也壓抑著白文鳥兩人的少女心，緊接著問三原慧悟：「為什麼那麼喜歡台灣呢？」三原慧悟害羞的說：「記得在17歲時到英國留學，在異鄉第一次被台灣的女生告白，覺得台灣人特別有人情味。」接著，白文鳥兩人說：「真的！他是台灣女生會喜歡的男生類型，超卡哇依！」
三原慧悟太愛台灣及台灣美食了，近來到台灣數十次，今日他要教大家一些生活中會用到的日文問候語及自創的日文歌曲，三原慧悟自信的表示：「只要學會這首日文歌，去日本玩不用因為不會日文感到困擾，即可馬上跟日本人對話了。」宅男日文教室，上課囉！
更多精彩節目內容，敬請鎖定本週五(3/24)晚間6點TVBS 56頻道《宅男的世界》。
(中時)
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