台南第6家五星級飯店 與6大學合作
陸客不來飯店照樣一家一家開，台南第6家五星級飯店預估今年第三季成立。這次是國際級的洲際酒店集團在安平區全新打造一座15層樓飯店，釋出近300個職缺，業者24日先與台南6所大學簽署合作備忘錄，提供學生實習與就業機會。
建築物為地下3層、地上12層的《大員皇冠酒店》是國際級的「IHG洲際酒店集團」來台設立的第四家酒店，開幕後將成為台南第6家五星級飯店。飯店硬體外觀已完工，共有5間餐廳加室內游泳池，占地1萬5000坪，擁有231個房間數，最小房間有12坪，將在今年第三季開幕。
大員皇冠酒店董事長李錫淇是出身台南市安平區，看好台南渡假觀光潛力，在事業基礎穩固後，回鄉選擇可看到一片海景與四草大橋的濱海地段蓋飯店。
業者24日在台南市長賴清德的見證下，與中華醫事科大、台南應用科大、台灣首府大學、南台科大、崑山科大與嘉藥大學6所學校簽訂產、官、學三邊合作備忘錄。
新飯店將提供學生實習與畢業後的就業機會，學校也將聘請業師到校教學，市府可望縮短青年學用落差，台南培育更多優秀人才。
飯店開幕前夕大舉徵才近300個職缺，最多為一線的房務與餐廳服務生，其餘仍有主任、經理職缺。24日下午在永華市政中心立刻有民眾當場面試報名。
(中時)
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