財星50領袖榜蔡總統第8 台裔蘇姿豐第50

美國「財星」雜誌公布2017年全球50位傑出領袖名單，中華民國總統蔡英文登上第8名。另外，台南出生的半導體大廠超微公司（AMD）執行長蘇姿豐，則排名第50。

2017年財星（Fortune）全球50位傑出領袖名單中，前5名依序為美國職棒芝加哥小熊隊營運總裁艾普斯坦（Theo Epstein）、阿里巴巴集團創辦人馬雲、天主教教宗方濟各（Pope Francis）、比爾暨梅琳達蓋茲基金會共同創辦人梅琳達‧蓋茲（Melinda Gates）、亞馬遜公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。

名單上的國家領導人除了排名第8的蔡總統之外，還包括排第10的德國總理梅克爾（Angela Merkel）、第31的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），以及排名第45有立陶宛鐵娘子之稱的該國總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaite）。

財星在對蔡總統的介紹中提到，蔡總統去年12月與剛當選美國總統的川普（Donald Trump）通電話，不但登上媒體頭條，也是1979年以來台美領袖首見。

川普未進入這份全球50位傑出領袖名單。

財星描述，與川普通電話，對正在美國和中國大陸之間引領1條謹慎路線的台灣首位女總統而言，是1項大膽的舉動。

財星並指，去年1月當選後，面對北京祭出限制陸客來台的作法試圖懲罰台灣，蔡總統轉而積極向東南亞旅客招手，希望引發旅遊熱潮。她並推動經濟改革，包括將1週工作時間從6天縮短為5天。

同樣值得注意的是超微公司執行長、台南女兒蘇姿豐也擠進這份名單的第50名。

財星形容，雖然她沒有受到像雅虎執行長梅爾（Marissa Mayer）一樣的矚目，但她2014年加入AMD時，面臨的挑戰一樣艱巨。她帶領AMD從個人電腦巿場轉向聚焦諸如電玩遊戲主機晶片和資料中心伺服器等更高成長領域，不僅創造銷售反彈，且2016年公司股價翻升4倍。（譯者：中央社許湘欣）1060324

(中央社)