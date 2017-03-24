竹子湖海芋季開跑 柯文哲扮火影忍者

我要評比

竹子湖海芋季24日開跑至4月23日，台北市產發局說，今年海芋季以「漫慢」為主題，竹子湖有11個休閒農園用動漫當主題作場景布置；市長柯文哲（圖）也扮成火影忍者出席活動。中央社記者劉建邦攝 106年3月24日

竹子湖海芋季今天開跑至4月23日，台北市產發局說，今年海芋季以「漫慢」為主題，竹子湖有11個休閒農園用動漫當主題作場景布置；台北市長柯文哲也扮成火影忍者出席活動。

產業發展局上午舉辦「2017竹子湖海芋季」，柯文哲和產發局長林崇傑響應海芋季主題「漫慢」，分別打扮成當紅動漫主角漩渦鳴人（火影忍者）與愛德華（鋼之鍊金術師）。

竹子湖海芋季從3月24日開跑至4月23日，賞花期至5月底，提供遊客豐富多樣的套裝旅遊行程，像是生態導覽、農園體驗、人物外拍、音樂演奏等，關於竹子湖海芋季的最新資訊，可上「台北饗樂趣」粉絲專頁。

扮演火影忍者的柯文哲致詞時說，陽明山竹子湖早期以水稻耕作為主，後改種高冷蔬菜，但因交通發達，敵不過武陵農場、梨山等區培育的高冷蔬菜，最後選定白色海芋為主要經濟作物。

柯文哲表示，在北市府與竹子湖農友努力，農園逐漸轉型成休閒農園，海芋已成為每年3月到5月遊客來台北遊逛的必經之點；柯文哲也首次體驗採海芋。

花谷海芋園老闆盧柱成說，從3月初到現在，業者都很用心張羅布置，希望藉今年海芋季主題，在農園打造出自己喜歡的動漫場景，讓今年上山賞花的民眾，有不同的感受，很感謝市府團隊及北投農會的用心。1060324

(中央社)