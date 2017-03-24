直播經濟 陸男性關注台港澳僅次美女

直播經濟崛起，調查顯示，中國大陸男性對直播關注「港澳台」僅次於「美女」，女性則關注「女主播」以及「顏質」，與坊間說詞「男人負責打打殺殺，女人負責貌美如花」吻合。

博鰲亞洲論壇2017年年會今天舉行「直播經濟」分論壇，邀請到歡聚時代（YY）執行長陳洲、映客創辦人奉佑生、騰訊網副總編輯李倫、UP直播執行長田行智、來瘋直播總裁張宏濤出席討論。

外界對於靠直播賺錢的網紅印象是「賺錢很容易」，但李倫表示，確實「有一批人」賺很多錢，動輒人民幣上千萬，但只有1%的人有足夠的情商（EQ）與才藝能持續進行直播，而這1%的人當中的1%，才能真正過得很不錯。

坊間對直播經濟一直流傳著一句話「男人負責打打殺殺，女人負責貌美如花」，分論壇上也出示來自陸媒的調查，大陸男性關注直播時前2名的熱詞分別是「美女」、「港澳台」；女性則是「女主播」與「顏質」。

此外，關注直播的年齡分布，18至23歲的大學生排名第一，50歲以上的人群排名第2，這最「悠閒」的兩類人士最常收看直播。而24至30歲的職場新鮮人則最少收看直播。

陳洲表示，男性、女性對直播的關注熱詞，基本上就和對網路的關注熱詞一致，男性在網路世界對美女、政治事務都比較熱衷，女生則是搜尋與美有關的資訊，也就是「男人負責打打殺殺，女人負責貌美如花」的由來。

今天也有多家媒體透過手機等方式全場直播，會中也開放收看直播的遠端觀眾提問。

李倫認為，當各行各業都開始透過直播為自己產業帶來新價值時，直播和行業的成敗關係就不大。就媒體業而言，最重要就是傳遞真實，直播可能是最接近目標的手段，但還是要透過各種整合充實直播內容。

陳洲說，「直播+」的風潮正在興起，而直播對新聞業的好處是，以前的傳統媒體最講求客觀，但讀者的解讀能力有限，太過客觀可能讓他們理不出頭緒，而直播下方的留言與討論，則提供一個參考的觀點。1060324

(中央社)