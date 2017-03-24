倫敦恐攻後 街頭警笛鳴聲不斷

英國國會22日發生恐怖攻擊事件，目前已知造成1名員警在內5人身亡，事發隔天倫敦人生活照舊，但街上不時傳來警笛聲，以及直升機螺旋槳聲，氣氛緊繃。

22日下午2時40分左右，52歲的凶嫌馬樹德（Khalid Masood）駕駛灰色現代SUV在西敏橋上狂飆，衝上人行道，高速撞倒數十名行人。

正要去接女兒放學的43歲媽媽佛拉德（Aysha Frade），以及和妻子美莉莎（Melissa）來歐洲慶祝結婚25週年的美國遊客柯克蘭（Kurt Cochran）當天傷重身亡。1名75歲的老人23日不治。

馬樹德持刀刺傷並沒有佩槍的48歲警員巴默（Keith Palmer）。英國國防大臣法隆（Michael Fallon）的隨扈當時坐在一旁的公務車裡，他衝下車，朝凶嫌的胸膛開了3槍，制止他的暴行。

英國首相梅伊當晚聲明：「我們將一同前進，絕不向恐怖低頭，絕不讓仇恨和邪惡的聲音拆散我們。」

事發隔日，記者搭乘地下鐵，確實感受不到太大變化，列車上滑手機、聊天的乘客依舊，但當列車來到西敏寺站時，氣氛似乎短暫凝滯。

在西敏寺站下車，以往通往大笨鐘的出口如今封閉，車站僅供轉乘使用。站內可見2名執勤員警，儘管他們神情輕鬆交談，但持槍全副武裝，顯示當前的非常狀態。

換乘一站，從聖詹姆斯公園朝大笨鐘方向走，到了西敏中央廳就被封鎖線擋住。身著螢光外套的員警緊盯群眾的一舉一動，旁邊也有2輛警備車待命。

在此駐留的還有媒體群，用不同語言，但同樣嚴肅的聲調進行連線。

觀光客照舊到訪，載著韓國觀光團的遊覽車停在街邊，但現在只能遠距離地和大笨鐘合影。現場氣氛肅穆，觀光客壓低交談音量，火速照完相離去，不多逗留。

記者繞到另一頭，再度試圖朝大笨鐘方向前進，沿著泰晤士河往前走，路旁只要有插旗的均降半旗，悼念罹難者。蘇格蘭警場前方則有媒體陣守候。沿途也可見不少人拿著花束，都是要到封鎖線前獻花。

遠方的西敏橋，依舊美麗地橫跨泰晤士河，上頭車流繁忙，倫敦的招牌紅色雙層巴士川流不息，很難想像發生有輛汽車在此橫衝直撞，讓3個家庭天人永隔。

來到西敏橋頭的封鎖線前，一排各色花束整齊擺放，附上卡片留言。有的祈求巴默安息，有的讚揚他的勇敢，更多的是「我們不害怕」。

不時有身著黑衣的民眾默默放下花束，閉眼默禱，或低聲啜泣。有單車騎士騎車前來，放下花後掉頭就走。4名身著警裝的員警捧著花束前來致意，群眾紛紛讓路。他們神情哀戚，放下花後不發一語離去。

儘管現場一片靜肅，但鳴著警笛的警車在西敏橋上來回穿梭，頭頂上也不時傳來直升機螺旋槳聲，在在都提醒著，警報尚未解除。1060324

(中央社)