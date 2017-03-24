中市迎花博 明年11月如期營運

台中市府世界花卉博覽會辦公室執行秘書范世億今天在市議會做2018花博會各展館施工進度專案報告，表示有信心花博明年11月如期營運。（盧金足攝）

台中市府建設局長黃玉霖強調，花博是台中的光榮，一定會使命必達。（盧金足攝）

台中市議員陳清龍要求花博場館不能一直改一直減項，憂心明年可否如期營運？（盧金足攝）

台中市府世界花卉博覽會辦公室執行秘書范世億今天（24日）在市議會做2018花博會各展館施工進度專案報告時表示，外埔永豐園區自然館、綠能館已開工，后里花艷館等4個場館興建工程採共同發包方式辦理，今天將評選出優良廠商，後續開工後也會召開策進會議整合工程介面及調整工序，提升工程進度並同步進行人員訓練，有信心花博明年11月如期營運。

2018台中世界花卉博覽會即將在后里、外埔及豐原三地登場，園區土地均已取得，各項工程及準備工作正陸續進行中，范世億指出，市府規畫的6個場館，外埔永豐園區自然館、綠能館今年2月已開工，進度超前預定時程，而后里森林園區的花艷館、發現館、探索館及豐原葫蘆墩公園的花饗館等4館興建工程採共同發包方式辦理。

范世億說，三大展區分別為后里馬場及森林園區、豐原葫蘆墩公園及外埔永豐園區，總面積約60.88公頃，並規畫后里森林園區花艷館、發現館、探索館、豐原葫蘆墩公園花饗館及外埔永豐園區自然館、綠能館等6個場館，其中花饗館為原有場館重新整建及增建，其餘則為新建展館，各項工程及準備工作正陸續進行中，預訂於2018年11月正式開幕。

后里森林園區的花艷館、發現館、探索館及豐原葫蘆墩公園的花饗館等4館興建工程採共同發包方式辦理，已於本月上網招標及完成開標審查投標資格，預計今年4月底前開工，107年8月完工；另外埔永豐園區的自然館及綠能館已於今年2月開工，日前實際進度為2.34%，超前預定進度，預計107年5月底完工。

另因后里馬場現有跑馬場跑道全長僅約400公尺，屬一般學校運動場規模，與國際標準賽馬場相較差距甚大，無法提供馬匹競速使用，市府也規劃利用舉辦花博契機，新建一座國際標準規格的馬術障礙超越競技場，整修原室內馬術場等設施，並結合在地產業資源，發展成為馬術綜合觀光休憩園區，預計月底開工，2018年6月底完工。

市議員陳清龍、謝明源、何文海均關心各場館的興辦進度，明年可否如期營運，並詢問花艷館、發現館、探索館、花饗館等4場館經過修正、調整後是否會與原先規劃有很大的差異？

范世億表示，4個場館從開始設計到中央審查，其實設計內容沒有很大的變更，今天下午將評選出優良廠商，開工後也會召開策進會議整合工程介面及調整工序，以提升工程進度，有信心可以如期營運。

建設局長黃玉霖，花博是台中的光榮，一定會使命必達，預計4館今年底可完成主結構，明年7月底前取得使用執照，8月可進場佈展，而人員訓練也會同步進行，在佈展前完成訓練。

(中時)