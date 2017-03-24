川普下通牒 新版健保沒過就拉倒

參與緊急會議的國會議員轉述，美國總統川普警告共和黨議員，他已盡到協商本分，希望24日眾議院投票能通過取代歐記健保的新版健保，否則的話就只好讓歐記健保繼續存在。

法新社報導，在眾議院共和黨領袖們意識到若無重大改變，新版健保難以通過而將投票推遲後，白宮預算局長穆瓦尼（Mick Mulvaney）於今晚一場與共和黨議員的關係重大閉門會議裡，提出實際上算是川普所下最後通牒的意見。

共和黨眾議員柯林斯（Chris Collins）闡述穆瓦尼的談話說：「總統已表明，希望明天投票，不管通過與否。」

柯林斯並轉述川普這個對共和黨同志語帶威脅的談話說：「如果沒過，我們就越過健保，繼續朝他施政議程的其他議題邁進。」

川普去年競選期間不斷的誓言要埋葬歐巴馬任內這項立法成就。如今拋出這個猶如洗手不幹並放任歐記健保繼續存在的想法，無疑是超出共和黨劇本的意外。穆瓦尼直接了當拋出「要就通過，不過拉倒」方案，也有可能是川普對共和黨內不買帳者採強硬戰略的一環。

但儘管這項法案命懸一線，但大力支持以「美國醫療保健法案」（American Health Care Act）取代歐記健保的眾議院議長萊恩（Paul Ryan）仍強自鎮定的說：「我們已承諾美國民眾，會廢除並立法替代歐記健保這個破敗法案，因為它損害許多家庭，明天我們就會啟動程序。」

據路透社先前報導，聯邦眾議院原本預定23日表決新版健保法案，卻面臨部分保守派共和黨人強大阻力，他們認為新版健保和歐記健保過於雷同，溫和派也不買單，他們憂心新版法案將對某些選民造成傷害。（譯者：中央社陳亦偉）1060324

(中央社)