被小三嫌 他異想天開偷補酒度中年危機
中國大陸浙江省台州市溫嶺市一家超市日前逮到一名多次偷補酒的賊，警方發現51歲程姓男子收入不差，犯不著偷酒喝，細問之下，他竟只是為度過「中年危機」。
台州日報報導，這名男子被民警帶回派出所接受調查。經詢問，程男是安徽人，今年51歲，在溫嶺打工，年收入有人民幣6萬元（約新台幣27萬元），按說犯不著小偷小摸。
面對民警詢問，程男說，家家有本難念的經，還說「我是遭遇了中年危機」。
程男的妻子在安徽老家，幾個月前，他經不起朋友慫恿，和一名來自四川的郭女結成「臨時夫妻」。郭女的丈夫也不在身邊，兩人「搭夥過個日子」。但程男已50多歲，難免心有餘而力不足，遭到郭女嫌棄，成了朋友的笑話。
於是有人給他出主意，要他喝喝補酒。程男買了幾次，發現這是一筆不小的開支。因為他賺的錢除了寄給老家的妻子，還要給郭女花，小酒都喝不起了。
老程於是動起歪腦筋，去超市偷補酒。沒想到，一段時間後，郭女也說程男度過了中年危機。可是沒得意幾天，就被抓住了。
程男最終被處以罰款500元、行政拘留5天的處罰。1060324
(中央社)
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