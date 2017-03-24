兩岸高教論壇 陸校方盼交流不受政治影響

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兩岸高等教育論壇今天登場，受到承諾書風波影響，多數中國大陸大學校長表示，兩岸學術交流不受政治影響。不過，要求簽署承諾書最多的浙江省，沒有大學代表出席，引起關注。

銘傳大學60週年，今天在台北圓山大飯店舉辦兩岸高教論壇，共有60所大學與會，其中中國大陸有50所學校參加，包含北京師範大學、吉林大學、上海交通大學、南京大學、暨南大學等。

承諾書風波起因於，世新大學與中國大陸學校交流時，簽署承諾書保證不從事「一中一台」等活動，引發爭議。教育部清查後，共有72所大專校院，涉與中國大陸出具「不適當的承諾書」，並發函糾正。不過，要求簽署承諾書最多的浙江省，這次沒有大學代表出席，引起關注。

對於承諾書風波，多所中國大陸大學校長今天受訪時都表示對此是不了解，但是普遍對兩岸學術交流表示樂觀，江南大學副校長徐岩表示，光是江南大學到銘傳大學的交換陸生就有上百名。

廣州暨南大學校長胡軍也表示，兩岸之間學術交流頻繁，至今沒有政治影響而導致交流學生減少，也沒有要求簽署此類承諾書，但不是很了解其他校的簽署情形。

文化大學校長李天任表示，招收陸生不是以收入為主要考量，截長補短、文化交流才是兩岸學生交流的重點。

實踐大學校長陳振貴則認為，從高教研討會沒有浙江學校出席看出一點點這樣的氛圍，但陸方學校依舊有許多不同的做法，原則還是希望兩岸是對等交流，目前看來雙方學術交流狀況還是可樂觀看待。1060324

(中央社)