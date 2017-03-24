亮麗有型！林青霞粉色少女裝血拚 看不出62歲

林青霞被直擊逛街血拚，她私下打扮時髦、亮麗有型。（圖／取材自林青霞微博）

「東方不敗」林青霞1994年嫁給香港富商邢李㷧，林青霞婚後淡出演藝圈，息影23年，生活重心放在家庭上，林青霞一舉一動都備受矚目。而近日林青霞被直擊現身商場，與好姊妹血拚逛街，林青霞身穿粉色上衣、打扮時髦，亮麗宛如少女。

林青霞婚後定居香港升格當少奶奶，近日她則被港媒直擊，與閨蜜聚會、逛街和看電影，林青霞私下打扮亮麗有型，身穿粉色上衣、牛仔褲，舉手投足相當亮麗，一點都看不出已62歲！

日前資深音樂人劉家昌則透露大美人林青霞私下暖心面，劉家昌到林青霞家吃飯，他大讚林青霞雖貴為巨星，但私下平易近人、風采依舊，一點架子都沒有，也讓劉家昌直呼：「不愧為中國第一美女」。

(中時電子報)