40歲男駕車自撞 當場人車翻覆

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40餘歲男子今（24日）上午11時許，駕車行經鶯歌區鶯桃路413巷，不明原因自撞停在路邊的轎車，當場人車翻覆。（吳堂靖攝）

40餘歲男子今（24日）上午11時許，駕車行經鶯歌區鶯桃路413巷，不明原因自撞停在路邊的轎車，當場人車翻覆，遭撞車輛則撞向牆壁。男子身上有擦傷，送往恩主公醫院急救，詳細事發經過待警方進一步釐清。

(中時)