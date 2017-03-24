賈靜雯剛生完 修杰楷竟大膽躺女人堆！

修杰楷肚子前抱著槓片做家事，用力時肌肉線條相當明顯。（讀者提供）

修杰楷與許多孕媽咪一起做運動。（讀者提供）

體驗過孕婦的辛苦，修杰楷肯定會疼愛賈靜雯。（讀者提供）

修杰楷影片

修杰楷和賈靜雯日前喜迎愛女Bo妞（Bobo）誕生，老婆正在坐月子調養，但老公也沒閒著，修杰楷除了帶著咘咘享受「2人世界」，最近還有人在網路放上一支影片，他懷中揣著數片舉重槓片，躺在看起來疑似瑜伽教室的木地板上，和一群年輕女性進行深呼吸，令人好奇這位爸爸為何一個人出現在女人堆裡？

但修杰楷果然是近來演藝圈的愛妻好男人代表，原來他是在老婆休息期間，一肩扛起一家之主責任，接拍新廣告賺奶粉費。據知，他為了親身體驗「孕媽咪」的一日生活，特地背著15公斤的槓片，買菜、做家事和做瑜伽，喜好運動的他和一群準媽媽們做瑜伽，每個動作都標準到位，肌肉也是秀色可餐，經歷一番折騰，他肯定會加倍寵愛為他生了2個寶貝的「修太太」。

(中時)