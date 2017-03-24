地價稅 柯文哲：我跟中央關係很好
台北市長柯文哲今天被問及疑不滿中央政府擬調整地價稅，在府內會議時脫口要「砲打中央」時表示，「不會啦，我跟中央關係很好」，但主張每年微調1次，這樣較方便。
柯文哲上午出席「2017竹子湖海芋季開幕式」後受訪，媒體提問，柯文哲日前在市府晨會再度表達不滿，每3年一調地價稅根本不切實際，指示地政局向中央政府反映要修法，甚至脫口而出「現在就是要砲打中央」。
柯文哲受訪表示，常常「政治干擾經濟」，3年該調整時應遇選舉時又不調，變成6年調1次，「搞到一下漲太多，大家吱吱叫」。
他說，世界經濟和社會變動發展很快，如果每年微調一次較方便。
至於是否在府內會議時提到「砲打中央」，柯文哲表示，「不要用這樣的字」，且其他縣市也同意，「反正不管是1年、2年，不當是現在的3年」。
他說，實事求是，地價稅3年、6年調1次，要大幅調都不好，改成每年都調整最理想，隨市場環境移動。1060324
(中央社)
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