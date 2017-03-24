高麗菜產量過剩 盧秀燕發送弱勢團體

最近高麗菜產量過剩價格下跌，立委盧秀燕（中）24日捐贈近2500顆高麗菜給多個弱勢團體，她說，希望將資源轉贈給有需要的團體，創造菜農與弱勢受助團體雙贏。中央社記者郝雪卿攝 106年3月24日

最近高麗菜產量過剩價格下跌，立委盧秀燕今天捐贈近2500顆高麗菜給多個弱勢團體，她說，希望將資源轉贈給有需要的團體，創造菜農與弱勢受助團體雙贏。

立法委員盧秀燕服務處今天再度分送近2500顆高麗菜給台灣兒童暨家庭扶助基金會、創世社會福利基金會、立達啟能訓練中心、北台中教會、甘霖慈善事業基金會、普門慈幼慈善會、台中市身無礙關懷協會、台中市慈善寺等弱勢或慈善團體。

盧秀燕表示，由於高麗菜產量過剩，眼見新鮮翠綠的高麗菜乏人問津，浪費掉十分可惜，因而服務處主動聯繫協調菜農與受贈單位，希望藉由將這些資源轉贈給有需要的團體，創造菜農與弱勢受助團體的雙贏，也藉此傳達對台中市中下階層弱勢民眾的關懷。

盧秀燕指出，自擔任民意代表長期以來，服務處儼然已成為善心民眾捐贈物資的大平台，例如母親節園遊會善心捐款、書籍、二手電腦、白米，乃至於這次的高麗菜等；什麼都有，什麼都捐，受贈單位不論宗教或何種身分，只要屬於弱勢，均可獲得幫助。

今天共計捐出近2500顆高麗菜給8個弱勢或慈善團體，盧秀燕表示，倘若日後也有民眾欲透過服務處分享資源，歡迎與服務處聯繫安排，此外，也藉這些活動希望能達到拋磚引玉的效果，讓更多人願意慷慨解囊幫助弱勢、分享資源給有需要的人，將關懷之愛分享出去。1060324

(中央社)