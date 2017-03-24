乳酪陷阱電影版 朴山朵拉飾女主角閨蜜

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南韓片商MOUNTAINMOVEMENT STORY消息人士今天透露，女團2NE1成員Sandara Park（朴山朵拉）將參演「乳酪陷阱」電影版，飾演女主角「洪雪」的閨蜜「張寶羅」一角。

南韓聯合新聞通訊社報導，朴山朵拉將飾演的「張寶羅」性格落落大方，乾脆俐落。新秀金賢鎮飾演「洪雪」的學弟「權恩澤」，與朴山朵拉演對手戲。

由金濟英執導的電影版「乳酪陷阱」改編自同名網路漫畫，將於4月開鏡。1060324

(中央社)