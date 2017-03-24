解讀中共軍改 俄媒：正為海戰作準備

俄媒解讀中國大陸軍改指出，共軍的重點訓練方向之一是對台灣的登陸行動。在行動準備框架內，共軍東部戰區的兩棲部隊有可能編入海軍陸戰隊。因為建設海軍才是中國大陸絕對的優先任務。

大陸新浪網今天摘發俄羅斯自由媒體網站3月21日刊出由馬爾達索夫（Anton Mardasov）撰寫的文章「中國為海戰作準備」。

文章引述南華早報的報導，軍界消息人士說，中國大陸可能在軍隊改革期間裁減陸軍約20萬人。一些部隊可能改編為海軍陸戰隊或傘兵部隊。

俄羅斯科學院遠東研究所主任研究員卡辛（Vasiliy Kashin）分析，中國大陸解放軍的重點訓練方向之一是對台灣的登陸行動。在行動準備框架內，東部戰區有所謂的兩棲部隊。這不是海軍陸戰隊，而是能夠兩棲作戰、配備登陸用特種裝甲車的陸軍兵團。

卡辛指出，這支部隊有可能編入海軍陸戰隊。因為中國大陸在陸地上沒有強敵，建設海軍才是絕對的優先任務。「中國人正在為海戰作準備，這決定了他們的軍事建設方針。他們需要符合中國國際新地位的海軍陸戰隊」。

由此研判，共軍削減的部隊可能部分編入海軍陸戰隊，使海軍陸戰隊的人數成倍增加。

中國大陸於2015年11月宣布大規模軍隊改革。據中新社報導，中共中央軍委2016年初印發「關於深化國防和軍隊改革的意見」，在軍隊規模結構方面，裁減軍隊現役員額30萬，軍隊規模由230萬逐步減至200萬。1060324

(中央社)