面對自閉症 羅得嘉畫出自信

今年21歲的羅得嘉（左2）從小就被診斷出有自閉症，國中畢業前更罹患強迫症，讓他腦中充滿負面情緒。後來透過畫畫找回自信，並辦了多次特展，今年更獲得全球熱愛生命獎章。圖左為前總統馬英九。中央社記者余曉涵攝 106年3月24日

今年21歲的羅得嘉從小就被診斷出有自閉症，國中畢業前更罹患強迫症，讓他腦中充滿負面情緒。後來透過畫畫找回自信，並辦了多次特展，今年更獲得全球熱愛生命獎章。

周大觀文教基金會今天舉辦第20屆全球熱愛生命獎章得主公布典禮暨「柳暗花明又一村：截癱書法家常俊新VS.自閉達人羅得嘉兩岸傳愛聯展」開幕。

今年全球熱愛生命獎章得主之一的羅得嘉在3、4歲時被診斷出有自閉症，但因為羅得嘉的智力正常，所以在小學時接受普通班的課程，直到國中父母擔心他無法適應國中巨大的課業壓力，才轉而接受資源班的教育。

不過就在一切看似步入軌道的同時，羅得嘉在國中畢業前被診斷出強迫症，並在2011年入院治療且對母親產生敵意，會將隨手可得的物品丟向媽媽。最後羅得嘉輾轉來到了北市聯合醫院松德院區的蘭亭書苑（又一村），才漸漸好轉，並透露自己想回學校學畫畫。

羅得嘉的媽媽說，其實羅得嘉跟哥哥小時候，都有嘗試許多課程，但唯獨羅得嘉對畫畫特別感興趣。羅媽媽表示，羅得嘉不僅在課堂上作畫，連休閒時間也會一直畫畫，尤其他最喜歡畫人。

在羅得嘉表達想要學畫的意願後，羅媽媽就跟美術老師鄒松鶴聯絡，漸漸回到校園中學畫畫。羅得嘉也從2013年開始參加繪畫比賽，並開啟自己的獲獎人生，甚至2013年年底舉辦了第一次個人畫展。

舉辦畫展前，羅得嘉非常的緊張，這時家人就會在身旁陪伴他並用言語鼓勵他，在羅得嘉因為緊張而睡不著時，羅得嘉爸爸也會陪他一起就寢，讓他可以安心入睡。

羅得嘉現在就讀台北海洋技術學院視覺傳達設計系3年級，未來羅爸爸跟羅媽媽也希望有一天可以送羅得嘉出國，但目前羅得嘉仍有用藥的問題，因此還無法實現。羅媽媽說，不一定說出國唸書，即使一個旅行也可以讓羅得嘉接觸到這個世界。

羅媽媽邊回憶過去邊哽咽說，曾經以為羅得嘉不會好了，但現在他對自己產生了自信，也有生活自理的能力。

羅得嘉面對自己的生病，羅媽媽表示，羅得嘉也曾經很難接受，並問醫生「為什麼是我」，但透過畫畫羅得嘉產生了自信，也開始面對自己病情。

羅得嘉也說，他現在已經改善，希望外界可以給機會，他的藝術會存在在這個世界。1060324

(中央社)