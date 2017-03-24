報警抓吳綺莉 小龍女「做過最笨與最勇敢的事」
武打巨星成龍1999年與吳綺莉爆出婚外情，之後吳綺莉生下「小龍女」吳卓林，獨自扛起照顧女兒責任。昨(23日)吳卓林再次報警抓媽媽，引發軒然大波，而媒體則發現，吳卓林昨下午便在私人臉書透露「這是我做過最愚蠢也是最勇敢的事情」，似乎早預告大義滅親。
由於吳綺莉和成龍當年一段出軌往事，使今年已17歲的吳卓林成長過程都格外受到外界關注，除了昔日性向問題，2015年吳卓林便曾向學校老師通報家暴，指長期受到吳綺莉虐打，警方隨後還在吳綺莉家中搜出大麻，母女關係一度緊張。
事後，吳綺莉反省對女兒太過嚴格，母女倆才重修舊好，事隔兩年後，吳卓林昨又驚爆以言語恐嚇罪名，將親生媽媽吳綺莉告上警局，昨晚幾名便衣刑警還被目擊隨同吳綺莉與律師回家搜索，但對於外界詢問，吳綺莉不願回應。
據香港《蘋果日報》報導，吳卓林昨下午一時曾在私人臉書發文：「This is either really stupid or the bravest thing Ill do.（這是我做過最愚蠢，也是最勇敢的事情）」，疑洩報警主因，而吳卓林今沒現身學校，傳聞她今早在警方安排下錄口供，以還原來龍去脈。
對於吳卓林又因家事鬧上警局，小龍女好友、翁靜晶女兒劉萬儀受訪表示兩人最近少聯絡、忙課業，不清楚她和媽媽關係，可能要等暑假才有機會找她談談。
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(中時電子報)
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