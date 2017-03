報警抓吳綺莉 小龍女「做過最笨與最勇敢的事」

吳卓林日前以恐嚇罪名報警抓媽媽吳綺莉。(圖/達志影像)

武打巨星成龍1999年與吳綺莉爆出婚外情,之後吳綺莉生下「小龍女」吳卓林,獨自扛起照顧女兒責任。昨(23日)吳卓林再次報警抓媽媽,引發軒然大波,而媒體則發現,吳卓林昨下午便在私人臉書透露「這是我做過最愚蠢也是最勇敢的事情」,似乎早預告大義滅親。

由於吳綺莉和成龍當年一段出軌往事,使今年已17歲的吳卓林成長過程都格外受到外界關注,除了昔日性向問題,2015年吳卓林便曾向學校老師通報家暴,指長期受到吳綺莉虐打,警方隨後還在吳綺莉家中搜出大麻,母女關係一度緊張。

事後,吳綺莉反省對女兒太過嚴格,母女倆才重修舊好,事隔兩年後,吳卓林昨又驚爆以言語恐嚇罪名,將親生媽媽吳綺莉告上警局,昨晚幾名便衣刑警還被目擊隨同吳綺莉與律師回家搜索,但對於外界詢問,吳綺莉不願回應。

據香港《蘋果日報》報導,吳卓林昨下午一時曾在私人臉書發文:「This is either really stupid or the bravest thing Ill do.(這是我做過最愚蠢,也是最勇敢的事情)」,疑洩報警主因,而吳卓林今沒現身學校,傳聞她今早在警方安排下錄口供,以還原來龍去脈。

對於吳卓林又因家事鬧上警局,小龍女好友、翁靜晶女兒劉萬儀受訪表示兩人最近少聯絡、忙課業,不清楚她和媽媽關係,可能要等暑假才有機會找她談談。

