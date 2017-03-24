遊學不再是學英文 而是在當地用英文交流

深入學校校園裡與同年齡的英國學生一起上課、一起運動、一起學習、一起生活 ，體驗以英文互動。(圖/時報旅遊)

英國首都，是世上最令人嚮往的城市之一。數不盡的歷史古跡、文化寶藏及最現代的劇場。(圖/時報旅遊)

英國學校的國際教育始於1850年，有相當深遠的歷史淵源及優質的成功經驗，時報精選的中學位於倫敦西南部，能夠提供高品質、優質的環境，親切又有經驗的教師、豐富的國際學生輔導，讓參加的學生都能在『互動中學習，體驗中成長』，感受世界的脈動與國際接軌，儲備未來的競爭力。

學生參加英國當地學校體驗營，讓學生認識 GCSE General Certificate of Secondary Education 及 A –Level 課程，增加學員對於英國學制、教育文化的體驗；按年級分配班級，提供交流課程，使學員可以完全融入當地學校生活；課程進行時，每個學員會有一為英國同性學伴陪同，與當地的學生緊密交流，建立跨國之友誼；提供完善的教育課程，並進行小班授課，學員可以擁有更恰當的關注及輔導；課程之外的活動多姿多彩：走訪倫敦、牛津、劍橋…等地遊玩；營隊期間，會安排學員入住英國優質的寄宿家庭，深入英式文化生活；課程結業後，將頒發結業證書以玆鼓勵。

還有許多各樣各式的遊學營，讓孩子在放假期間，充實假期，增廣見聞，放遠未來，拓展自己的知識與人脈，一舉多得。4/30前報名可以享有早鳥優惠價！

(中時電子報)