同婚釋憲言詞辯論 幸福盟批一言堂

同婚釋憲言詞辯論今天登場，下一代幸福聯盟在言詞辯論結束後，到司法院外召開記者會，幸福盟代表曾獻瑩表示，名為言詞辯論，應有正反雙方意見，但今天似乎只有一方聲音，導致一面倒，忽略可能造成影響，很可惜無法聽見更多家長與人民聲音。

他強調，司法應該限制權限，不應該創造法律，許多國家通過同婚，但均為西方國家，台灣甚至東方、華人社會目前並沒有任何一個國家，法務部提出意見法律是社會演化共識而形成，需要漫長時間討論凝聚共識，但今天恐淪為躁進，截至目前沒有任何影響評估報告，若僅由大法官決定這樣議題，侵犯人民權益。

(中時)