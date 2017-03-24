同婚釋憲「台灣的驕傲」 尤美女：同志繼續努力

同婚釋憲案言詞辯論今天登場，庭上展開激烈攻防。挺同婚團體全程直播，力推同婚初審過關的立委尤美女、許毓仁也到場與談。許毓仁更痛批，「法務部應該改名恐同部！」

「這是台灣的驕傲。」立委尤美女在閉庭後指出，長時間推動婚姻平權，如今透過大法官釋憲，展現台灣真正民主，將道理說清楚；但她重申，婚姻平權代表人權，人人應受保障而非多數決，大法官應明白解釋，其他權利由立法保障。

「婚姻應該讓每個相愛的人自己選擇。」尤美女也說，樂見言詞辯論讓更多人釐清婚姻權、婚姻制度的不同，也澄清外界不實疑慮，直言遺憾法務部所持立場，期待更有高度與深度，也希望社會有更多溝通，呼籲「同志繼續努力」。

(中時)