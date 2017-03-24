天成大飯店全新獻藝「川香蜀味鍋」系列料理

天成大飯店TICC世貿會館川香蜀味鍋。(圖：天成提供)

麻香風味的四川料理令人生津開胃，更是嗜辣饕客十分喜愛的美饌，天成大飯店TICC世貿會館「翠庭」中餐廳全新獻藝「川香蜀味鍋」，即日起至2017/5/26限定推出，主廚以川菜乾鍋的料理手法，融入海鮮、牛肉及蔬菜等食材，打造「乾鍋鮮大蝦」、「乾鍋嫩土雞」、「乾鍋杏鮑菇」等7款麻香十足的乾鍋料理，單點每道NT$280+10%起。

其中1道「乾鍋櫻桃鴨」是搭配翠庭招牌「櫻桃烤鴨三吃」而推出的限定料理，凡點用「烤鴨三吃」另再加價NT$180+10%即可升級享用，讓您加倍品嚐辛香麻辣的烤鴨滋味。

天成飯店集團餐飲營運處營運長石益鳴表示：「四川料理因兼具麻、辣、鮮、香的滋味聞名，其中又以帶勁的辛辣風味為最大特色，此次天成大飯店TICC世貿會館限定推出『川香蜀味鍋』，以自煉花椒油的『麻』，搭配精選辣椒的『辣』，融合出麻辣開胃的過癮滋味，專門鎖定嗜辣的客群，預估將提升餐飲業績一至二成。」

「川香蜀味鍋」系列料理皆是以翠庭自行提煉的花椒油拌炒而成，天成大飯店TICC世貿會館中廚副主廚游振宗選用上等花椒，將其放入油鍋，融入蔥、薑、蒜頭、辣椒等一同煉製以添增香氣，過程中需將火候控制得宜，避免花椒過熟而產生苦味，大約30分鐘待油泡漸漸縮小，收汁後便形成麻香濃郁的精煉花椒油，為此系列料理的提味亮點。

此外再將花椒油融入大紅袍花椒粉、辣椒及蒜末，為麻香風味添增辛辣口感，並與醬油、蠔油、蕃茄醬及糖一同拌炒，形成鹹香撲鼻、麻辣帶勁的醬汁，輕嚐一口便引爆味蕾，十足開胃令人驚艷。

自煉的乾鍋醬汁搭配各式海陸食材，演繹出7道豐富料理，其中「乾鍋嫩土雞」是選用肉質富有彈性的去骨土雞肉，將其油炸再搭配醬汁拌炒，打造出外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁的絕佳口感。

「乾鍋肥腸」是採老滷汁將肥腸燜至質地軟嫩，待其吸收陳年滷汁的香濃精華，再與麻辣醬汁搭配拌炒，使肥腸軟嫩入味、醬香味美，嚐一口便令人回味無窮；「乾鍋嫩牛柳」則取肉質軟嫩、油花豐富的牛柳，將其油炸後與醬汁一同拌炒，鹹香撲鼻並帶有辛辣風味，令人食指大動。

另道「乾鍋鮮大蝦」，是採新鮮草蝦油炸後與醬汁一同拌炒而成，蝦肉本身鮮度十足，融入辛香醬汁更加提味；「乾鍋元蹄」則精選筋肉均勻的豬後腳，以老滷汁將豬腳滷至熟嫩軟Q，帶有陳年香氣及醇厚韻味，再搭配麻辣醬汁拌炒，鹹香撲鼻令人難以抗拒。

「乾鍋杏鮑菇」則是將新鮮杏鮑菇切條狀後油炸，搭配醬汁一同入鍋拌炒，形成辛香開胃的蔬食料理；「乾鍋櫻桃鴨」則可與翠庭招牌料理「櫻桃烤鴨三吃」做搭配，點用烤鴨三吃加價NT$180+10%，即可將其中的「醬爆櫻桃鴨」升級為「乾鍋櫻桃鴨」，加倍品嚐鮮辣軟嫩的鴨肉滋味。

為使「川香蜀味鍋」系列料理呈現豐富樣貌，每道乾鍋皆融入花椰菜、玉米筍、甜椒及帶皮花生，搭配主食與麻辣醬汁一同拌炒，演繹出色香味俱全的美饌，最後再沿著鍋緣倒入些許花椒酒，藉鍋子的高溫達到爆香效果，打造陣陣飄散的迷人嗆酒香，一上桌就令人忍不住想品嚐，大快朵頤麻辣辛香的帶勁滋味。

川香蜀味鍋活動期間：即日起~2017/5/26，乾鍋杏鮑菇280+10%，乾鍋元蹄、乾鍋鮮大蝦480+10%，乾鍋肥腸、乾鍋嫩牛柳580+10%、乾鍋嫩土雞780+10%，乾鍋櫻桃鴨180+10%（烤鴨三吃加價限定）。

點用櫻桃烤鴨三吃（1,880+10%）加價180+10%，即可將其中「醬爆櫻桃鴨」升級為「乾鍋櫻桃鴨」，另可享「經典片皮鴨」與「鴨胸料理三選一（韭黃炒鴨絲/松子香鴨鬆/黃金鴨炒飯）」。

(工商)