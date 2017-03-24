挺同重申婚姻平權：「不要專法協力車」

同婚釋憲案言詞辯論庭今天登場，也是婚姻平權能否更向前一步的關鍵，庭上展開激烈攻防。挺同婚團體一早就到司法院外聲援，高呼婚姻平權口號，希望大法官在重要的十字路口，帶領台灣走向真正人權，讓同志成為平等的人。

釋憲聲請人是推動婚姻平權已有30年的祁家威，他說，現行婚姻制度就像給異性戀「騎機車」，可以很長遠，但專法就像給同志「騎協力車」，累得半死也到不了遠方，婚姻是要長久的，專法是嚴重差別待遇，更是歧視。

一早7點多，上百名挺同群眾便聚集司法院外聲援。而走到今天歷史性一步，祁家威表示， 16年前就聲請釋憲，但大法官「沒擔當」不敢觸碰敏感議題，今天心情很平靜，並笑說，結束後還要趕去大安森林公園排五月天演唱會。

已白髮蒼蒼的祁家威，爭取同婚超過30年，每次同志運動總能看見他到場，身披巨型彩虹旗，默默支持聲援，不少人也將他視為台灣同志運動精神象徵。為推動同婚，他將各種行政救濟管道都走了一遍，擔任憲法法庭引言。

祁家威的訴訟代理人、伴侶盟理事長許秀雯表示，台灣現在站在歷史性的十字路口，憲法保障人民婚姻自由與平等權，同志族群卻遭排除，已經違憲，最好的辦法就是立即停止這種排除，回復讓同性伴侶也能享有婚姻。

「現行法違憲，拒絕隔離專法，立院限期修改民法！」群眾高呼口號，「婚姻平權，全民守護」，許秀雯強調，婚姻絕非「指鹿為馬」的專法形式，呼籲大法官帶領台灣走向真正人權，也讓同志族群能成為正常、平等的人。

由各大學同志或性別社團組成的學生隊伍，今早也到司法院前聲援，高呼「緊綁手銬30年，同志今天要釋憲！」學生代表表示，30年前同志為婚姻平權奮戰，至今終於走到關鍵一步，不希望30年後，同志仍然還要為同婚奮鬥。

言詞辯論後，祁家威步出場外，重申同志應該有婚姻權保障，強調專法就是次等公民對待，希望大法官審慎思考，做出有利釋憲文。許秀雯則說，完成台灣司法史上第一起婚姻平權釋憲案言詞辯論，心情激動但也感到遺憾，主要針對法務部長邱太三在庭上某些發言表現，徹頭徹尾誤解。

她指出，台灣簽署國際人權公約，今年初甫完成兩公約國家報告審查，蔡英文總統更說「保障人權條款是地板而非天花板」，顯然法務部見解不一致，部長應向總統說明。

(中時)