SBL》總冠軍賽戰情分析(三)：本土優劣比較
在分析過達欣的「印度姚明」布拉與裕隆的三分外線，接下來要討論的是，達欣與達欣在今年總冠軍賽本土戰力優劣，整體而言，達欣本土戰力在先發上優於裕隆，但在板凳深度方面，裕隆卻稍微贏過達欣，可說各有所長。
儘管達欣與裕隆一樣，都擁有國家隊等級的先發本土球員，不過蘇翊傑、周儀翔與林宜輝，搭配前年狀元「阿飛」施顏宗，達欣除了體能優於裕隆，經驗也在伯仲之間，畢竟裕隆目前還找不到最適合跟呂政儒搭配的先發鋒線。
先前季後賽次輪當中，周士淵證明自己比起先發，更適合從板凳出發，造成表現時好時壞的胡凱翔或盧冠良，必須扛起先發重任，也成裕隆先發當中最不安定的因素；如何取捨該給陳世念或葛記豪先發，也讓裕隆教練傷透腦筋。
可是比起板凳深度，有了周士淵坐鎮的裕隆板凳陣容，往往能給對手意料之外的傷害，潘冠翰、盧冠良、柯旻豪等人也證明自我能耐，相較於黃鎮、林冠綸、張智峰、呂濟而等人組成的達欣板凳，裕隆板凳還是較穩一些。
另外還會影響到SBL總冠軍賽的關鍵因素，包含對於本季從未造訪過的新莊體育館熟悉或適應程度、總冠軍賽期間的裁判輪替安排方式、雙方教練團在緊急時刻的應變能力等等，都讓今年總冠軍賽充滿更多變數，也將更加好看。
(中時電子報)
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