李克強：南海島嶼設施主要為民用

中國大陸國務院總理李克強今天在澳洲強調，大陸不會將南海軍事化，且稱在南海人工島嶼裝置的防禦設備「主要」是供民用。

法新社報導，由於中國大陸堅稱對資源豐富的南海水域實際上全部擁有主權，且其他少數國家也聲稱擁有部分南海的主權，南海是這個地區關係日益緊張的根源。

李克強與澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）在坎培拉召開記者會告訴記者：「就算島上有一定數量的防禦設備或設施，也是用來作為維持航行自由之用。」

「因為南海要是沒有這樣的自由或穩定，中國將是首當其衝的一方。」

他說：「中國從來無意將南海軍事化。」且表示包括飛機跑道和飛彈陣地等設施「主要是民用」。

澳洲曾跟隨重要盟友美國的腳步，在南海執行數次空中飛越和海上航行的所謂「航行自由權」，大陸先前表示此舉為「挑釁」。（譯者：中央社陳昱婷）1060624

(中央社)