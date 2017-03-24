印度無家可歸人口破百萬 堪坡最嚴重
根據官方人口普查，印度無家可歸人口高達180萬。其中，以北方省堪坡縣最嚴重，平均每1000名居民就有18人無家可歸。
根據「印度斯坦時報」（Hindustan Times）今天分析印度政府2011年人口普查資料指出，印度有約180萬人無家可歸，比模里西斯的人口還多。
如果以印度各城市無家可歸人口來看，北方省（Uttar Pradesh）堪坡縣（Kanpur）有8萬3200人無家可歸，平均每1000名居民有18人無家可歸，在各行政區中居冠。
排名第2的則是英國殖民印度時代的首都加爾各答，無家可歸人口達6萬9798人。
專家認為，印度大城市無家可歸人口較多，主要是因那裡工作機會較多，許多鄰近農村、鄉鎮人口都往這些縣市集中，但結果因沒有一技之長而難找到工作，有些人就在街頭乞討、無家可歸。
在新德里，無家可歸的人多來自鄰近的比哈省和北方省。已有許多非政府組織協助這些無家可歸人口，提供住所和職業訓練。1060324
(中央社)
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