同婚 邱太三：看社會能否承載急遽變化

同婚釋憲案，法務部長邱太三今天指出，對於同婚議題，如果認為它是該保障的權利，目前是有立法不足情形；想要一步到位，也要看社會能否承載急遽變化。

大法官今天就台北市政府、祁家威所提的同婚釋憲案，開憲法法庭進行言詞辯論。

邱太三在最後5分鐘的陳述意見時間，要大家想想，開這樣的釋憲法庭，爭執的重點在於，是民法明文禁止同性婚姻而違憲？還是民法在民國19年制訂時，沒有規定同性婚姻上立法的不足而違憲？

他談到，本件釋憲的源起，是戶政機關不願接受同性婚姻登記；坦白說，當民法沒有規定同性婚姻這樣的機制，倘若戶政機關受理登記的話，才會產生違憲問題。

邱太三表示，全世界200個國家，現在有15個國家有伴侶法，23個國家有同性婚姻法，其中又有21個國家還是從伴侶法，發展到婚姻法；對於同婚議題，必須要考慮國情、文化接受度、宗教信仰等因素，要透過社會不斷溝通、融合等，大家才能走到最後一個階段，「要想一步到位，要看社會能否承載這樣的急遽變化」。

他強調，台灣對於同婚議題，基本上如果認為它是該保障的權利，是有立法不足的情形，雖然立法進度太慢，但沒有怠惰，立法者也已經注意到這樣的問題；對於立院審議同性婚姻民法法案，法務部的基本立場是，任何人都有追求幸福的權利、採開放態度。1060324

(中央社)