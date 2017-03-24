同婚專法處理 祁家威拿協力車比喻
同婚釋憲案，大法官今天開憲法法庭言詞辯論；聲請人祁家威指出，設專法處理相關問題，就像是給同志伴侶一台協力車，騎短程還好、遠程會很累，這也是不公平的對待。
在最後5分鐘的陳述意見階段，祁家威將論述鎖定在是否要用專法處理同婚問題。
祁家威指出，關於設專法議題，對同志夥伴來說，好像是被當成次等公民來對待，也好像異性戀者騎著摩托車，兩個人坐一台車，可以騎很遠；反觀同志伴侶，用專法就像是給他們一輛協力車（腳踏車），騎短程還好、騎遠程就會很累，這是一種不公平的次等對待。
祁家威也說，假借用伴侶法處理同志婚姻問題，是利用所謂立法的形成空間，創制一套法律，這對同志來說是一種汙辱，也汙辱國家民主法治狀況。1060324
(中央社)
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