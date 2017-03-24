同婚釋憲 祁家威盼端午節同志可結婚

司法院今天針對同婚釋憲案舉辦憲法法庭言詞辯論，祁家威對釋憲相當樂觀，他認為大法官公布釋憲文後第二天，戶政機關就應該開放同性登記結婚，「端午節就能有千對同志結婚」。

爭取同婚超過30年的祁家威，今天全程參與言詞辯論，中午走出司法院，他和上午進入司法院一樣，前胸後背都掛著大幅的彩虹旗，受到現場同婚支持者促擁和歡呼。

祁家威受訪表示，上午辯論聽下來，專家學者一致認為憲法應保障同性婚姻，只是對要修民法還是立專法，有不同的看法。

對於立專法和修民法的差異，祁家威說，異性戀的婚姻是騎摩托車，如果為同性戀婚姻另立專法，就像是騎拉人力車或騎協力車，短距離還好，但騎長一點會累的半死。婚姻是一條長遠的路，要人累得半死是不對的，相信大法官能瞭解這個邏輯。

祁家威對釋憲相當樂觀，他認為大法官公布釋憲文後第二天，戶政機關就應該開放同性登記結婚，「端午節就能有千對同志結婚。」至於後續配套修法，則由相關機關再補足即可。

反同婚團體今天中午會後，也在司法院召開記者會。自稱「前同志」的郭大衛說，希望大法官能看到，同志當中也有想要改變的人，如開放同婚，會對社會價值和善良風俗帶來不好的影響。1060324

(中央社)