大嫂婚外情 小叔擄走小王痛打逼簽本票
楊姓男子不滿黃姓男子與大嫂發生婚外情，夥同6名友人趁黃下班時，持棍棒把黃的轎車砸到稀巴爛，再持西瓜刀強押到公園痛打，逼簽300萬元本票和切結書，搜刮完所有財物再丟包，黃男事後驗傷報警提告，6人坦承不諱，被依強盜等罪嫌起訴。
33歲楊姓男子，發現大嫂另結新歡，對方也是已婚者，不滿敬重的兄長就被「戴綠帽」，前年10月13日晚上11點，找來6名友人開著4輛車到黃姓小王位於觀音的公司，見他下班準備開車離去時，一窩蜂上前持木棒、刀械狠砸轎車，導致車子前後擋風玻璃和4面車窗全碎裂。
楊男把黃男拉下車後痛毆，以西瓜刀架脖強押上車，載往公園「興師問罪」，黃男坦承跟楊的大嫂發生婚外情，一行7人分持木棍、膠條等圍毆，導致黃頭、胸、背和四肢全都多處擦挫傷，楊出氣完後藉口「處理感情糾紛」，強逼黃男簽下3張各100萬元的本票還有切結書，恫稱「好險你願意簽，等你老婆來就不只300萬元，酒瓶就插在你頭上！」最後搜刮完全身值錢的財物和手機後，丟包在超商。
黃男脫困後連忙報警，警方調閱監視器以車追人，一網打盡，楊男坦承要幫大哥出氣，其他友人也坦承不諱，桃園地檢署依強盜等罪嫌，將楊等7人提起公訴。
(中時)
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