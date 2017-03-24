竹市鬧區藝文平台 讓科技與藝術結合
藝文空間也能離鬧區很近，新竹市在巨城購物中心旁的社福大樓6樓，開闢300坪全新藝術空間，24日正式啟用，特別規劃數位藝術展，呈現藝術與科技載體的多元性。
市長林智堅今天特別走訪全新藝展空間，聆聽各藝術家們說明每件作品的創作細節，他樂見竹市藝文蓬勃發展，成為目前竹市最大的展覽空間，未來可規劃大型特展及多媒體、科技藝術展覽，希望讓民眾將藝術與生活結合。
文化局表示，這次展覽藉由光影互動科技串聯藝術創作，內容涵蓋錄像互動裝置、動態藝術陳設、數位動畫等類型，依主題分為5大展區，展覽跳脫傳統平面靜態呈現手法，透過投影、反射，配合空間製造出多重流動的視覺效果。
(中時)
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