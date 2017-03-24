被下「封梯令」 晶華：4月初完成扶手安裝

晶華酒店樓梯近來頻傳出客人摔倒意外，北市府今發函要求晶華應改善樓梯，且未改善完成前不得使用。圖為晶華酒店現已完成警示帶設置。（北市建管處提供）

晶華酒店近期兩度發生樓梯摔倒意外，北市都發局今日發函要求晶華進行改善，在樓梯未加裝中間扶手前暫停使用，並拉設警示帶圍阻以維安全，對此晶華酒店表示全力配合即起「封梯」，預計4月初可完成扶手安裝。

這次都發局要求暫停使用的是三樓宴會廳外樓梯，為台泥集團前董事長辜成允發生意外之處，該座樓梯寬度超過3公尺，依建築技術規則規定應設置中間扶手。晶華酒店公關副總張筠指出，由於不鏽鋼扶手打造需要時間，且都發局之前並未要求封梯，所以先前還是正常使用，若宴會廳無活動才會圍起，接到公文後即起停用。

張筠指出，中間扶手預計4月第一周可安裝完成，封梯期間，將加派專人引導客人改走其他樓梯或搭乘電梯，改走的樓梯符合建築技術規則規定，並有警語提醒留意腳步。只是該樓梯是前行政院長唐飛日前摔傷的旋轉梯，客人行走其間心裡難免「毛毛的」。

(中時)