崙背大排淨水反生惡臭 驚動縣長出面勘查
新虎尾溪崙背大排下游因縣府設置水質淨化工程，上游汙水淤積散發惱人惡臭味，居民苦不堪言。雲林縣長李進勇今(24日)率水利處、農業處、環保局主管親自現勘，村民當面向他訴苦，不應為了解決水汙染，反而製造空氣汙染。
水利處在崙背大排阿勸村中厝社區設置礫間水質淨化工程，在大排攔水淨化，造成整條大排的家庭與畜牧廢水回堵，豬糞沉澱底部、豬尿冒泡、家庭垃圾到處飄。
村民去年陳情縣議員李明哲拆除水閘門或抽溪水沖洗大排，李進勇24日第二度會勘，水利處長許宏博、農業處長張世忠、環保局秘書沈淑妧簡報解決之道，不少村民到場關切。
許宏博表示，崙背大排的豐水、枯水期水量差很多，設置固定堰擋水以利取水，崙背大排汙染超過原本預期，以致上游積水臭氣沖天，未來將調整擋水板開啟，或於入水口下挖沉積池，並加強垃圾清疏。
張世忠、沈淑媛指出，崙背大排匯集附近6村約7000多人的家庭廢水，上游還有7家養豬、3家養牛場，頭數共約3000隻，農業處將輔導業者沼渣、沼液資源化利用，環保局也會加強稽查廢汙水排放。
李明哲表示，淨化水質設施原本是環保美意，但不能下游水質乾淨了，卻任上游發臭，工程改善與輔導要雙管齊下，大排清疏始終是長期工作，希望不要兩天打魚三天曬網。
(中時)
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