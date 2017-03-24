林洲民：依法行政 代拆長安西路危樓

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台北市長安西路177巷一處都更案的屋主張權嶔，昨天不滿市府強拆房屋，赴士林地檢署提告都發局長林洲民；林洲民今天表示，基於公安必須拆房，一切依法行政。

欣偉傑建設3日拆除張權嶔房子下的梁柱，導致其搖搖欲墜，建管處依「建築法」開罰監造人、承造人各新台幣9萬元，都發局6日、20日召開都市更新及爭議處理審議會，22日發出公文、昨天拆屋，引發張權嶔不滿。

張權嶔昨天赴士檢指控林洲民涉湮滅證據、毀損、強制、圖利及妨害公務等5罪，林洲民上午召開記者會表示，市府依法行政，從3日到20日這段期間，市府多次告知張權嶔儘速把家中物品搬離，但張權嶔仍未搬，林洲民說，「21、22日，我、柯市長還有其他相關人員密集討論，基於公共安全，必須執行拆除。」

建管處主秘虞積學表示，張權嶔的房子在3日成危樓，6日、13日建管處、都發局與結構、建築師3大公會現場勘驗，決議在房子北側加臨時支撐，17日士檢檢察官召集都發局、3大公會再次會勘，認為雖有支撐，碰上外力，周邊鄰房仍有安全疑慮。

虞積學說，結構技師公會20日出具鑑定報告，若發生地震，恐危及北側、西南側鄰房建築，應即刻拆除，所以都發局發文要求欣偉傑進行，「但因實施者在訴訟中，政府就依建築法第58條、行政執行法第29條代拆。」且是在檢警刑事證據保全後才拆屋，並未湮滅證據。

大同區建功里長周志賢也力挺林洲民，表示3日房子傾斜以來，他每天都接到里民陳情，擔憂萬一房子崩塌怎麼辦，終於23日拆除完畢，「慢雖慢，但免除大家內心的不安。」

林洲民表示，該案從公告到核定的這5年又兩個月，「張先生沒有任何口頭或文字提出不同意。」林洲民說，「不同意戶這4個字，完全不適用於張先生本人。」而該案為民辦都更，張權嶔與建商的價格之爭，非市府所能介入。1060324

(中央社)