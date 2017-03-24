賞花不用人擠人 台北這些公園藏有櫻花私房景點
全台各地櫻花接力綻放，嘉義阿里山櫻王本周末可望開達8成，是觀賞的最美時刻。但櫻花迷若來不及上阿里山一睹高山櫻王魅力，或等不及淡水天元宮櫻花盛開，台北不少社區公園也有隱藏版賞櫻景點，為都會生活帶來不同驚奇。
►不用人擠人 陽明山下的櫻花林
每逢陽明山花季，吸引大批民眾上山一睹春天魅力。而陽明山下的劍潭前港公園，鄰近熱鬧的士林夜市商圈，廣闊腹地樹林高大茂盛，其中栽植有約63株的山櫻花，近日也早已盛開形成桃紅色櫻花步道，圍繞著中央的圓形溜冰場，成為附近居民的賞櫻祕境。
►山櫻、醉蝶相爭艷 和服奶奶出沒
鄰近紀州庵文學森林的牯嶺公園，栽植約40棵山櫻、吉野櫻、八重櫻等品種櫻花樹，其中還有淡淡清香的醉蝶花相映成趣。且上周里長室除了開放出借和服，身穿和服的阿姨、奶奶出沒社區，而本周末漫慢好市集也將結合盛櫻、和服、白紗秀，舉辦攝影活動帶動人潮。
►天龍鴕鳥來報到？打造綠雕動物園
大安區的龍陣二號公園近日山櫻花盛開，吸引民眾拍照，園內一旁還有素人認養的綠雕造景，修剪如飛龍、鴕鳥、天鵝等動物、幾何造型，成為社區焦點，彷彿是一座綠雕動物園。
►小坑清溪尋幽 走讀盎然詩意
文山區小坑一號公園是台北熱門賞櫻之一，面積約3,800平方公尺，種植有超過180株山櫻花，雖然花期延後約2周開花，近日已有9成櫻花盛開；並可沿著親水文學步道走讀豎立的詩句，路程約535公尺，是一條充滿文學韻味和多元生態的步道。
(中時電子報)
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