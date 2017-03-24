中職新球季明開打 中信開幕戰5連勝佔上風
中職28年開幕戰將在明日於新莊棒球場正式開打，由富邦悍將對上中信兄弟，上演「金控大戰」，目前中信兄弟還兄弟象隊史，在開幕戰已經拿下5連勝佳績，反觀富邦含前身興農與義大，苦吞開幕戰三連敗，在開幕戰歷史上略居下風。
富邦悍將包含義大與興農隊史，先前曾參與中職7次開幕戰，不過表現平平，包含因雨延賽的1999年與2005年在內，共拿下2勝2和3負，近期更吞三連敗，開幕戰表現不盡理想。
反觀中信兄弟，今年將是隊史第14次參與中職開幕戰，也將是連續三年參與開幕戰盛宴，在開幕戰表現上，也相當出色，共拿下10勝3負，近5戰更拿下5連勝。
不過也有一項數據，對富邦有優勢，就是今年開幕戰預計派出本土小將黃亦志先發，中信則以洋投伍鐸迎戰，將展開中職第18次開幕戰土洋對決，前17次派出土投的球隊，拿下9勝2和6敗的成績，略佔上風。
富邦悍將接手義大後，引來球隊新氣象，開幕戰首戰新莊12500張門票已經銷售一空，中職第4度在新莊棒球場舉行開幕戰，前3次都未創造滿場人潮，今年有望創造新紀錄。
(中時電子報)
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