七歲女遭利菁羞辱 名嘴曝恩怨：欺負女兒無法忍
主持天后利菁與藝人羅霈穎，兩人因為昔日「紅鞋恩怨」不斷隔空交火，現在連侯怡君都因為嘲諷利菁是「人妖」，也捲入這場無解是非當中，未料就名嘴呂文婉也跳出來加碼爆料，透露昔日年僅七歲的女兒一句無心的話，竟被利菁記恨還當面嘲諷。
根據《蘋果日報》報導，呂文婉回憶當年帶著女兒上節目，主持人問及「哪個節目最不想上」，女兒直接回答「五個字的節目」，當時呂文婉知道該女主持個性「頗有眉角」，便要求後製把女兒那段話剪掉，事後播出不但沒有剪掉，還被拿去當預告播放，事隔數周遇到該主持人，未料對方直接對女兒嗆聲「怎麼樣？膩了是吧？那你休息久一點」，雖然立即解釋，不過對方早已聽不進去，也讓呂文婉自責沒有能力保護好小孩。
事發後不僅被羅霈穎「口頭教訓」，還要她與利菁道歉，這讓呂文婉備感委屈推掉通告返家，返家途中更是氣到邊開車邊哭，大嘆「為什麼世界上沒有公理」，但想到女兒受到欺負就忍無可忍，便選擇在節目上公開此事，雖然沒有明指該主持人身份，不過明眼人都知道是指利菁本人。
對此網友評價兩極，一派認為利菁太沒氣度，一個大人居然跟小孩子計較，但也有網友反批呂文琬自己形象不好,女兒教得沒大沒小的自然有錯。
(中時電子報)
關鍵字：呂文婉
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