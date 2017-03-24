與影像互動 多媒體藝術展新竹市登場
新竹市政府於衛生社福大樓打造「新竹241藝術空間」，首場展覽「Opening．打開科技家樂園」多媒體藝術展今天登場，適合大朋友、小朋友，透過科技讓民眾與藝術互動。
新竹市政府文化局表示，「Opening．打開科技家樂園」多媒體藝術展即日起至6月25日登場，邀請國內外11位數位藝術創作者，展出16件作品，包括錄像創作、動態藝術陳設、數位動畫等作品，還有台灣國際學生創意設計大賽歷屆獲獎動畫作品。
新竹市長林智堅表示，為了讓市民參與更豐富多元的展覽活動，市府在社福大樓6樓規劃新的藝術空間，展場近300坪，未來將以大型特展及多媒體、科技藝術為展覽主軸，為市民開啟另一個新媒體藝術的互動場域。
「新竹241藝術空間」開幕啟用展今天登場，策展人林羽婕表示，展覽以「打開」一詞連接所有展區，呈現各個空間中藝術與科技載體的多元可能，觀者像是探索境地，從不同角度、形態去接觸多媒體藝術。
林羽婕說，這次展覽主要以光影互動科技串聯藝術創作，內容涵蓋錄像互動裝置、動態藝術陳設、數位動畫等類型，依主題劃分為投影互動裝置、虛實交錯情境空間、動態繪本、藝術遊戲等5大展區，帶給觀賞者視覺、聽覺甚至觸覺的感受。
竹市文化局表示，除多媒體藝術作品展出，另於假日規劃藝術家座談與工作坊，盼透過新竹241藝術空間，營造出新媒體藝術交流的新空間，也歡迎各地喜愛藝術的朋友們蒞臨，共襄盛舉，活動詳情可上臉書「新竹241藝術空間」查詢。1060324
(中央社)
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