有線電視人偶前進烈嶼 學童嗨翻了
金門縣烈嶼鄉3所國小學童今天提前歡度兒童節，學童看到當地有線電視台超人氣人偶「名妹」和「城哥」興奮不已，爭相擁抱、握手，還猜拳合影。連校長都說，孩子high翻了。
兒童節前夕，金門名城有線電視董事長許雪芳和節目部員工共12人搭乘早班交通船，跨海到烈嶼鄉，向上岐、西口和卓環國小學童賀節。
許雪芳說，烈嶼鄉是離島偏鄉，相對金門本島，烈嶼鄉孩童資源相對弱勢，特別到烈嶼鄉與小朋友歡度節日。
名城帶金門福田家園庇護工廠「妙妙屋」烘焙手工餅乾，為身心障礙園生加油打氣，也把愛傳遞給烈嶼鄉孩童。
許雪芳說，除祝福小朋友有快樂兒童節，也希望小朋友品嚐每口手工餅乾時，能感受到福田大哥哥、大姐姐愛心，體會「珍惜擁有」的幸福。
學童看到名城超人氣的人偶「名妹」和「城哥」興奮不已，爭相擁抱、握手並合影，甚至與人偶猜拳；「名妹」和「城哥」感染孩子歡樂，也跟著人來瘋。
許雪芳向小朋友宣布一個好消息，那就是6月或是9月，將邀「名妹」和「城哥」好友、卡通「探險活寶」裡的老皮和阿寶到金門，和小朋友面對面「童」樂。許雪芳要小朋友答應她「做一個認真學習、快樂成長」的好寶貝，小朋友使盡洪荒之力大聲回說「好」。
上岐和西口國小校長謝華東、蔡志隆感謝名城送愛，關心偏遠地區孩子；卓環國小校長余鳴對名城大陣仗帶大型器材跨海造訪，只為帶給偏鄉學童歡樂表示敬佩。1060324
(中央社)
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