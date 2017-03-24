民法若違憲 邱太三：明朝劍斬清朝官
法務部長邱太三今天說，民法西元1930年制定，同志婚姻1970年左右出現，是後來新社會現象及需求，如果民法沒規定到就違憲，根本是「拿明朝的劍斬清朝的官」。
他說，同志團體應思考如何讓這把清朝的劍發揮作用，至於怎麼處理立法不足問題，法務部採開放態度。
同婚釋憲案開憲法法庭言詞辯論，邱太三在同婚釋憲辯論庭上說，民法是依數千年形成社會規範，遭酸是「千年部長」；邱太三會後開玩笑說，這次釋憲對他及國民而言，的確是千載難逢機會。
釋憲案源於同志運動者祁家威與男伴到台北市萬華區戶政事務所登記結婚被駁回，經行政訴訟後敗訴定讞，祁家威認為民法第4編親屬第2章婚姻規定有違憲之虞，聲請釋憲。
北市府代表人廖元豪詢問法務部，修改民法同婚，對公共利益有何影響？邱太三說，如果貿然修改，一定衝擊社會秩序，還有長輩問他，過年時家族祭祖，同婚時將來祖先牌位要寫「考考還是妣妣」？
邱太三說，客家人祭祖，牌位會根據性別寫上考或妣，就有親戚問，假使同性婚姻通過，到底要怎麼寫？要寫考考還是妣妣？這是同婚生活上可能的秩序影響，也有立法委員提醒他別修法修太快。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。