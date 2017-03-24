先天性心臟病 成年需定期追蹤
新竹30歲張姓女子最近準備結婚，張母忽然想起女兒小時曾被診斷出先天性心臟病。當年醫師說一定要開刀治療，但是夫妻倆捨不得，經接受心臟超音波檢查，確診為第二型心室中膈缺損，合併主動脈瓣逆流。
台大醫院新竹分院小兒心臟科醫師劉欣明表示，許多人會直覺認為「先天性心臟病」都是很恐怖的疾病。但其實隨著醫學的進步，很多先天性心臟病的治療並不困難，平時未必會引起不舒服，但還是需要定期追蹤。
醫師解釋，「中膈缺損」就是心臟裡面破了個小洞，雖然現在她不覺得有任何不舒服，但是心臟的負荷卻在默默升高，應該認真考慮治療。
後來張小姐決定接受侵入性低、恢復時間短的心導管關閉術，將小洞補起來。順利治療之後，她也如期完成了人生大事，現在要準備懷孕了。
劉欣明指出，心臟是人體最任勞任怨的器官，許多小問題可能要累積幾十年，才會顯現出症狀來。特別是先天性心臟的問題一定要定期追蹤，一旦有狀況才能及早發現，千萬不要以為身體不會抗議。
隨著國內醫療水準進步，先天性心臟病已經不再只是小朋友的疾病。台大醫院新竹分院小兒部開設了「先天性心臟病門診」，專門為先天性心臟病成年患者服務。
(中時)
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