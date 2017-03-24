改變的起點》流通教父告訴你「面試時打死不能講的話是？」

改變的起點》流通教父徐重仁 創業必勝術大公開!

「台灣流通教父」全聯總裁徐重仁。(中視新聞部提供)

「台灣流通教父」全聯總裁徐重仁，日前上中視《改變的起點》接受節目專訪，從便利商店轉戰超級市場，徐重仁創造的台灣零售流通業奇蹟所向披靡，節目中徐總裁不僅透露獨門的成功創業祕技，更傳授自己的用人錄取秘訣，提醒面試者「絕不可說的必敗禁忌」。

「台灣流通教父」全聯總裁徐重仁。(中視新聞部提供)

名校畢業企管經營人才是多數企業集團的最愛，從統一超商到全聯超市，流通教父手下強將無數，但徐重仁卻透露自己栽培的總經理，竟然多數是來自國文系、森林系!徐重仁透露，他選才時最注重的不是學歷，而是「積極上進」的特質。

「台灣流通教父」全聯總裁徐重仁。(中視新聞部提供)

流通教父甚至語出驚人地說，一般求職者最常掛在嘴邊的話像是『我要來這邊學習…』、『我希望來這邊歷練…』等話，竟然是會讓主考官聽到就冒火，讓求職者必敗無疑的自殺地雷! 徐重仁說，面試前就算你資歷不深或是專業度不夠，也應該對求職的企業做好足夠的研究，搞清楚自己能貢獻什麼，當你說出『我要來這邊學習』、『我想來這裡歷練』的時候，主管會覺得你只是把公司當成訓練班，根本沒準備好，徐重仁說『你不要以為自己在說客氣話， 你說你是來學習，那我告訴你，當你說出這句話時….就注定人家不會用你!』

身為教父級的經營者，經常會被問到創業的成功關鍵是什麼? 徐重仁語重心長的說『 經營事業一開始的時候，就是一下子就要讓它成功…而創業成功關鍵點就是「地點」』，徐重仁看到很多年輕人在剛開店時經常犯的錯誤，就是想省成本、省租金，以為有很好的商品或服務就可以來經營一家店，『選擇到不對的地點，開店一開始就犯這樣的錯誤，就會經營的很辛苦 …』選對『地點』，才是事業致勝的最大關鍵。

從成功創設7-11到領導全聯成為台灣超市冠軍，流通教父徐重仁，創業必勝術大公開! 敬請鎖定中視《改變的起點》

3/24(五) 23:00 (首)

3/25(六) 09:00 (重)

(中時電子報)