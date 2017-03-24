清明掃墓易塞車 周邊管制維持順暢

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清明節期間，嘉義市立殯儀館周邊墓區道路，常造成車輛壅塞、紊亂，嘉義縣警察局水上分局加強規劃周邊車輛管制，維持交通順暢。

水上分局今天表示，鑑於每年清明節期間，轄區第一公墓、嘉義市立殯儀館及慈雲、嘉雲寶塔等墓區，皆有大量民眾、車輛掃墓，造成車輛壅塞、交通紊亂，將於3月25、26日，以及4月1、2、3、4日，加強規劃周邊車輛疏導管制。

水上分局指出，周邊易塞車路段，增派警力疏導管制，另製作告示牌，引導車輛行進方向及停車地點，避免車輛進入墓區內有塞車或違規停車等情形。

警方說，加強交通指揮疏導，維持「路口淨空」，嚴格管制交叉路口、臨時停車及併排停車者。嘉雲、慈雲寶塔、火葬場等周邊停車場預估可停車數約1110部，民眾可多利用。

警方指出，嘉雲寶塔前增派警力防止車輛臨停或迴轉影響車流行進。嘉雲寶塔、慈雲寶塔前道路改為單行道，並禁止設攤。忠和國小前設置指示牌引導欲至慈雲寶塔車輛繼續直行165線至義和保養廠左轉進入。

警方呼籲民眾可提前掃墓祭祖以避開車潮，並請前往掃墓民眾遵守交通規則及配合警方疏導、管制措施。1060324

(中央社)