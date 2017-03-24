大企業爭先認養海岸 422逾3萬人淨灘

我要評比

環保署今天表示，全台共有1257段海岸放給民眾跟企業認養，目前已有國泰金控、日月光、花旗等企業參與。除此之外，4月22日的全台淨灘活動，環保署預估將會有3萬人以上參加。

為了保護海岸，行政院環境保護署成立422全國揪團認養淨灘臉書粉絲團，提供「我要認養」海岸的操作及參加422全國聯合淨灘活動線上報名資訊。

環保署環境衛生及毒物管理處長袁紹英說，目前全台共有1257段海岸可供外界認養，已經有294段海岸被企業或民眾認養，其中像是國泰金控、日月光、花旗等企業也都在名單之列。

除了認養海岸之外，環保署4月22日地球日當天也將在各地舉辦40至50場淨灘活動，袁紹英說，目前除了藝人吳鳳、環保署長李應元會參加外，也超過10縣市的首長會參與淨灘活動。

袁紹英表示，一般民眾目前也預估會有3萬人會參加淨灘，將海灘垃圾撿拾乾淨。

環保署呼籲海洋是孕育地球生命的起源，美麗的海岸及自然景觀是台灣得天獨厚的風景，請民眾發揮公德心，到海邊遊憩時，勿任意丟棄垃圾，漁船及船舶廢棄物勿丟入海洋，隨手將垃圾攜回，並同時做好垃圾分類及資源回收。1060324

(中央社)