「你以前打過他」 傑森史塔森到北京找李連杰

李連杰與傑森史塔森合照。（圖／取自李連杰微博）

好萊塢動作巨星傑森史塔森近日為了宣傳《玩命關頭8》，人到北京的他，大展親民作風，不僅幫粉絲簽名、合照，更搞笑稱自己在大陸有「雙胞胎兄弟」！不過今（24日）李連杰曬出與傑森史塔森的合照，兩位戰友再相聚，粉絲驚喜萬分！

傑森史塔森過去曾和李連杰合作《玩命對戰》、《浴血任務》，兩人交情超過10年，過去傑森史塔森還是李連杰的頭號粉絲！這回他人到北京宣傳，當然不忘找李連杰相聚，只是李連杰曬出合照後，粉絲就笑稱「你以前打過他！」另外，網友也大讚兩人都保養得相當好，身形依舊結實。

(中時電子報)