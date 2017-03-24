瓶裝水置於高溫環境 消基會：恐溶出塑化劑
每年夏季均溫屢創新高，消基會測試在高溫車廂內擺放市售瓶裝水，檢查是否會釋出塑化劑、鉛含量等物質，結果都符合國內標準，鉛含量均合格；但消基會指出，鄰苯二甲酸酯類(塑化劑)檢驗方法受限於食藥署定量極限0.05ppm，無法判定是否高於美國環保署或世界衛生組織的限量標準。
消基會選定市售20件瓶裝水檢查，其中17件產地為台灣、3件為進口，針對鉛含量、鄰苯二甲酸酯類進行溶出測試，結果20件樣品連續7天置於攝氏28度至50度車內環境，檢驗結果鉛含量均低於0.005ppm，符合食藥署「包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準」0.05ppm及「飲用水水質標準」0.01ppm。
消基會也針對鄰苯二甲酸二甲酯(DEHP)等9項鄰苯二甲酸酯類進行溶出檢測，但由於食藥署「包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準」並未訂定DEHP的限量標準，因此消基會參考美國環保署及世界衛生組織的限量標準0.006及0.008ppm。
消基會指出，由於檢驗方法受限於食藥署定量極限0.05ppm，無法進一步測得更低數據，無法判定是否合格；此外，業者製造PET瓶時，常使用三氧化二銻作為催化劑，恐導致殘留銻溶出，我國訂定上限為10ppb，但這次未針對銻檢驗。
消基會說，鄰苯二甲酸酯類具有環境賀爾蒙特性，會干擾內分泌機制；鉛則會引起貧血，甚至導致孩童智力發展緩遲及腦神經病變等；而銻則被視為重要的汙染物，若長期經由飲用水進到人體累積，恐造成傷害，政府應通盤檢討檢驗標準的一致性，與國際標準接軌，例如飲用水中的DEHP含量。
(中時)
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