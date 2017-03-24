三寶逆向大迴轉 駕駛嚇破膽

我要評比

逆向大迴轉的轎車讓駕駛嚇得驚心膽跳。（徐養齡翻攝）

新竹市徐姓男子24日上午開車行經民生路、三民路口時，突然有1部轎車逆向大迴轉，嚇得他急忙閃避，雖未釀成車禍，但仍嚇得心跳加速，痛斥「馬路三寶」太囂張。

警方說明，民眾只要向警方提供影像，告發逆向開車，經確認屬實，將依《道路交通管理處罰條例》開罰600到1800元，提醒民眾切勿以身試法。

(中時)