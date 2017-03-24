千歲專車接送 社區據點長輩好幸福

正義社區的樂齡關懷據點長輩上課樂開懷。(郭韋綺翻攝)

高市湖內正義社區的樂齡關懷據點，原是慈濟湖內環保教育站，3年前由企業家志工陳添鳳與妻子劉玉壺提供1800坪土地，從著重推動環保教育與資源回收實做，在湖內地區推廣可持續發展的綠生活，志工看到高雄海線地區社區在地老化嚴重，大家凝聚共識，今年決定將環保教育站轉型為社區樂齡關懷據點。

為讓社區長輩享有樂活時光，舉辦適合銀髮族的活動，以及提供長輩們關懷訪視、電話問安、健康促進及餐飲服務等。志工準備8輛專車接送湖內及茄萣區的社區阿公、阿嬤到社區據點上課，包含活血操、歌仔戲、紙雕等適合銀髮族能力與體力的多元課程，每月還舉辦慶生活動，讓長輩們感受到被關懷的溫暖，手腦並用也愈來愈靈活度。

志工王銘賢說，結合各社區發展協會與人才匯集，服務慈濟照顧家庭、社會局長青中心列冊的獨居長輩、湖內與茄萣地區65歲以上的長者，帶動社區長輩展現活力，讓整個關懷據點充滿生氣。

樂齡關懷據點投入志工逾30多人，學員超過80人，以辦桌形式辦理老人共食、健康諮詢、義剪，舉辦親職講座、人文班等，另為充實志工能力，甚至近來安排數場教育訓練，靜態包括剪紙藝術、紙黏土雕塑、拼圖、DIY折紙等，動態則安排帶動唱、能量操、律動、手語歌等，期盼提升據點整體活躍力與多元性，增添創意特色。

(中時)