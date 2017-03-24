小阿里誕生! 法國松加當爸了

法國「阿里」松加初為人父。(美聯社)

法國網球名將松加(Jo-Wilfried Tsonga)，日前陪伴即將臨盆的女友諾維拉(Noura El Shwekh)，邁阿密網賽選擇退賽，24日順利當爸爸迎接新生命，感受初為人父的喜悅。

法國松加在推特預告即將迎接新生命。(截自松加臉書)

30歲的松加3月初才在推特上分享一套小孩網球服和網球鞋，17日表示很遺憾因為女友即將臨盆，邁阿密網賽不得不退賽，24日就傳出好消息。

據松加的教練柯帝亞(Loic Courteau)表示，為了陪伴家人，松加很有可能缺席7日至9日的法國與英國的台維斯盃賽，但並未把話說死，柯帝亞寫道，「松加的心情我完全理解，不過他仍想拚戰，是否出賽將在下周二確定。無論如何，恭喜松加！」

(中時電子報)